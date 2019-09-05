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فتح باب التقديم للنساء على وظائف الأمن العام
على رتبة جندي والتعيين بمكة والمدينة
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي)، للتعيين عليها في المناطق التالية: (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.
– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
– أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.
– أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.
– أن لا يقل طول المتقدمة عن (160) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
– أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.
– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
– يرجى من المتقدمة إدخال المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 9/ 1/ 1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 12/ 1/ 1441هـ، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا)
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