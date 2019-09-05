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الان تتابع فصل الخدمات عن 80 عقارًا بمكة لهذا السبب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، عن بدء فصل الخدمات عن 80 عقارًا.
وحسب ما أعلنته أمانة العاصمة المقدسة، في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الخميس، فإن فصل الخدمات يأتي ضمن المرحلة الخامسة لمشروع تطوير حي النكاسه العشوائي بمكة المكرمة.
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