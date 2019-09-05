شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: فصل خدمات 80 عقاراً ضمن المرحلة الـ5 لتطوير النكاسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة اليوم (الخميس)، فصل الخدمات عن 80 عقاراً ضمن المرحلة الخامسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بالعاصمة المقدسة، تمهيدا لإزالتها وإعادة تأهيل البنى التحتية.

ويحظى مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

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وبحسب الهيئة، فإن أعمال فصل الخدمات والإزالة في حي النكاسة توقفت مؤقتا أثناء موسم حج 1440، وبعد انتهاء الموسم عاودت الجهات ذات العلاقة فصل الخدمات عن العقارات المنزوعة ضمن المشروع.

وأوضح المتحدث باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة الخامسة يأتي ضمن مراحل المشروع الـ14 المعتمدة لإزالة عقارات حي النكاسة العشوائي، مبينا أن إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزلتها في المراحل الـ4 السابقة بلغت 420 عقارا.

وأضاف كعكي أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تم عقد الاجتماعات لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة، التي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.

ويهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.