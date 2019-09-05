شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القبول والتسجيل لـ«الأمن العام» للعنصر النسائي برتبة «جندي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في (مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/9 وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/12 على الرابط التالي www.jobs.sa.