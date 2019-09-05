شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف حقيقة تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في «نطاقات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج «نطاقات»، غير دقيق.

ووفقا للمتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، فإن المشروع لايزال مسودة قرار، وتم طرحه في منصة «معا للقرار»، لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.