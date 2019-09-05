الشؤون البلدية والقروية توقع 5 اتفاقيات لاعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنفيذا لتوجهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالمسارعة بتنفيذ خطط التنمية العمرانية المطلوبة، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم 5 اتفاقيات مع كل من:

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وزارة العدل، وزارة الإسكان، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، حول المسارات المحدثة، وتحديد وتزمين حوكمة

جميع الإجراءات لاعتماد الخطط السكنية الخاصة خلال 60 يوما.

وتهدف الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية والشركات الخدمية، إلى تعزيز سبل التعاون من خلال تنفيذ الأمر السامي باعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يوما.