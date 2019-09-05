- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكدت الجوزات السعودية أن الذين يواجهون إيقاف الخدمات ليسوا ممنوعين من السفر خارج المملكة، ما لم يكن قد تقرر منعهم من السفر على ذمة قضايا أخرى.
وتفصيلاً، أجابت الجوازات عن سؤال من أحد الحسابات على منصة "تويتر" بشأن ما إذا كان إيقاف الخدمات يمنع السفر إلى خارج المملكة، وبينت أن وجود إيقاف خدمات على سجل المواطن لا تعيق سفره ما دام لا يوجد منع سفر.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 03:20 PM
في إجابة لسؤال أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"
أكدت الجوزات السعودية أن الذين يواجهون إيقاف الخدمات ليسوا ممنوعين من السفر خارج المملكة، ما لم يكن قد تقرر منعهم من السفر على ذمة قضايا أخرى.
وتفصيلاً، أجابت الجوازات عن سؤال من أحد الحسابات على منصة "تويتر" بشأن ما إذا كان إيقاف الخدمات يمنع السفر إلى خارج المملكة، وبينت أن وجود إيقاف خدمات على سجل المواطن لا تعيق سفره ما دام لا يوجد منع سفر.
، هل إيقاف الخدمات يمنع السفر خارج المملكة؟ "الجوازات" تجيب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هل إيقاف الخدمات يمنع السفر خارج المملكة؟ "الجوازات" تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.