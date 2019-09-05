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قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم: إن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج #نطاقات غير دقيق.
وأوضح متحدث الوزارة خالد أبا الخيل عبر "تويتر" قائلاً: توضح الوزارة أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج #نطاقات غير دقيق، وهو لا يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة #معا_للقرار؛ لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 03:12 PM
قالت: لا يزال مسودة مشروع قرار وتم طرحه في منصة #معا_للقرار
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم: إن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج #نطاقات غير دقيق.
وأوضح متحدث الوزارة خالد أبا الخيل عبر "تويتر" قائلاً: توضح الوزارة أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج #نطاقات غير دقيق، وهو لا يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة #معا_للقرار؛ لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.
، "العمل": المتداول حول الحد الأدنى لأجور السعوديين غير دقيق ،
المصدر : الخليج 365
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