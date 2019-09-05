السعودية اليوم / وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية ينظم ورشة عمل لتطوير النظام الأساسي للوقف



جدة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

نظم وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بجدة أمس ورشة العمل الأولى لتطوير النظام الأساسي للوقف، ناقشت الأهداف والمصارف والموارد وطرق الاستثمار، وذلك بحضور عدد من المهتمين والداعمين للأنشطة الوقفية.

ويأتي تنظيم الورشة ضمن جهود الوقف الرامية لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري، وتنفيذاً لوصية الواقف الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

// انتهى //

15:52ت م

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