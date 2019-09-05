السعودية اليوم / كشافة المملكة تعرض ورقة عمل عن "الكشفية وأهداف التنمية المستدامة" في مصر



شرم الشيخ 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

قدم وفد جمعية الكشافة العربية

وتناول في مقدمة الورقة الجوال عبدالرحمن سعود الحربي الجهود التي تقوم بها الجمعية مع المبادرة الكشفية العالمية من خلال المشروع الكشفي العالمي رسل السلام بالحملة الرقمية العالمية التي هدفت إلى حشد أكثر من 50 مليون كشاف خلال 50 يوماً خلال هذا العام للخدمة المجتمعية للكشافة في العالم .

وأشار الحربي في الورقة إلى أن جهود الكشافة السعودية تضمنت إتباع ممارسات مختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتنفيذ سلسلة من الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم تحديات ملهمة للشباب للقيام بأنشطة مؤثرة ، وأن ما قامت به كشافة المملكة استمرارٌ لمبادرة تقديم أربعة مليارات ساعة عمل من الخدمة كجزء من تعهد الكشافة العالمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الكشاف الجوال الحربي دور القطاعات الكشفية المختلفة التي تعمل تحت مظلة جمعية الكشافة بتشجيع الكشافين على اتخاذ بعض الإجراءات ومن أهمها تقديم مشروعات خدمة مجتمعية تتعلق بواحد أو أكثر من الأهداف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة ، والمشاركة في معالجة القضايا العالمية.

// انتهى //

15:50ت م

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شرم الشيخ 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسقدم وفد جمعية الكشافة العربية السعودية ، المُشارك في المنتدى الكشفي العربي الرابع المُنعقد حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، اليوم ورقة عمل عن تجربة الكشافة السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .وتناول في مقدمة الورقة الجوال عبدالرحمن سعود الحربي الجهود التي تقوم بها الجمعية مع المبادرة الكشفية العالمية من خلال المشروع الكشفي العالمي رسل السلام بالحملة الرقمية العالمية التي هدفت إلى حشد أكثر من 50 مليون كشاف خلال 50 يوماً خلال هذا العام للخدمة المجتمعية للكشافة في العالم .وأشار الحربي في الورقة إلى أن جهود الكشافة السعودية تضمنت إتباع ممارسات مختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتنفيذ سلسلة من الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم تحديات ملهمة للشباب للقيام بأنشطة مؤثرة ، وأن ما قامت به كشافة المملكة استمرارٌ لمبادرة تقديم أربعة مليارات ساعة عمل من الخدمة كجزء من تعهد الكشافة العالمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.واستعرض الكشاف الجوال الحربي دور القطاعات الكشفية المختلفة التي تعمل تحت مظلة جمعية الكشافة بتشجيع الكشافين على اتخاذ بعض الإجراءات ومن أهمها تقديم مشروعات خدمة مجتمعية تتعلق بواحد أو أكثر من الأهداف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة ، والمشاركة في معالجة القضايا العالمية.// انتهى //15:50ت م0153

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