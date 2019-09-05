السعودية اليوم / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن موعد القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة (جندي) بالأمن العام // للصحف //



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في (مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 9 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 12 / 1 / 1441هـ على الرابط التالي www.jobs.sa .

// للصحف // // انتهى //

15:40ت م

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