

مكة المكرمة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت وحدة البرنامج الوطني لتطوير مدارس مكة المكرمة للبنات اليوم, فعاليات البرنامج التدريبي الذي أقامته بعنوان "الجيوجبرا Geogebra بديل الحاسبة البيانية" ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير " , بمشاركة 20 معلمة رياضيات, وذلك في مركز التدريب الثاني بحي الإسكان لمدة يومين.

وتناول البرنامج التدريبي كيفية إتقان طريقة استخدام برنامج الجيوجبرا في تصميم دروس الهندسة في مادة الرياضيات وبناء المبادرات النوعية وتنفيذها وتقويمها من خلال مخطط سهمي (كيف تبني مبادرة) وكذلك التعرف على رموز البرنامج التي لها صلة بالمناهج الدراسية والتعرف على طريقة كتابة الدوال المختلفة, علاوة على عرض أهم الدروس في مناهج الرياضيات التي يقوم البرنامج بتبسيطها لاسيما في المرحلتين المتوسطة والثانوية, والتعرف على طريقة حفظ العمل ونقله من جهاز لآخر وإدراجه في اختبارات الطالبات, بالإضافة إلى عرض الدروس المصممة من قبل المتدربات باستخدام برنامج الجيوجبرا.

// انتهى //

15:39ت م

0149





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي "الجيوجبرا Geogebra بديل الحاسبة البيانية " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.