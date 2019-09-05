السعودية اليوم / مدارس الجوف تختتم الأسبوع التمهيدي



سكاكا 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف فعاليات الأسبوع التمهيدي، الموجه لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي.

وتفقد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عدد من المدارس واطلع على فعالياتهم، حاثاً على ضرورة الاهتمام بهم وتنفيذ برامج تشتمل على الأساليب التربوية والتعليمية الحديثة, عاداً الأسبوع التمهيدي من أهم البرامج التربوية التي تؤدي إلى التكامل بين البيت والمدرسة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد "بنين" عبدالله بن صالح الملحق, أنه تم تنفيذ العديد من البرامج الترحيبية والتعريفية، ومسابقات ذهنية وحركية وحلقات تنشيطية،وبرامج إرشادية وصحية وتغطية الخطة على مدى أسبوع كامل، انتهت بحفل ختامي يهدف إلى ضرورة إدراك الطلاب والطالبات أن الأسبوع القادم بداية فعلية للدراسة، مبيناً أن هذه الخطة والبرامج ينفذها المرشدون الطلابيون بالتعاون مع أسرة المدرسة ومعلمي ومعلمات الصف الأول ابتدائي.

// انتهى //

14:57ت م

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