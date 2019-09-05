السعودية اليوم / تعليم الأحساء يوقع مذكرات تفاهم مع "التأهيل الشامل" و"اتحاد الصم" و"الزراعة"



الأحساء 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

وقعت إدارة التعليم في محافظة الأحساء اليوم، ثلاثة مذكرات تفاهم مع عدة جهات مجتمعية "شركاء النجاح"، مركز التأهيل الشامل بالأحساء، والاتحاد السعودي للصم، ومكتب عام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

وأبان المدير العام لتعليم في الأحساء أحمد بالغنيم، بعد توقيع المذكرات، أن هذا يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقًا لمستهدفاتها الطموحة، التي تؤكد على الشراكة والتعاون مع المؤسسات والهيئات الرسمية، مشيرا إلى أن إدارته وجدت حرصا واهتماما من هذه الإدارات والقطاعات "شركاء النجاح"، حيث أن الجميع مستفيد من هذه المذكرات.

وأفاد بالغنيم، أن التعاون قائم مع مختلف الجهات، وأن المذكرات بمثابة التأكيد واستمرار التعاون بما يخدم أفراد المجتمع عموماً، مشيراً إلى تسخير إدارته لخدمة الجميع، متمنياً العمل سوياً على تفعيل ما ورد في بنود المذكرات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن هذه المذكرات تترجم تطلعات لتطوير وتجويد العمل بين كل الأطراف بما يعود على المجتمع بالخير، وأن جميع الأطراف في المذكرات يمتلكون مقومات التعاون المطلوب.

واستعرضت عضو لجنة مذكرات التفاهم والاتفاقيات في إدارة التخطيط والتطوير بتعليم الأحساء ندى الناجم، جوانب من بنود ومنهجية توقيع المذكرات والاتفاقيات.

// انتهى//

14:56ت م

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