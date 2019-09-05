السعودية اليوم / وزير الخارجية يستقبل عددًا من السفراء المعينين لدى المملكة



جدة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيزالعساف، بمكتبه في فرع الوزارة بجدة اليوم، كلا من سفير جمهورية المالديف المعين لدى المملكة محمد خليل وسفير جمهورية قبرص المعين لدى المملكة ستافروس انجوستيديس وسفير ماليزيا المعين لدى المملكة داتو عبدالرزاق عبدالوهاب.

وتسلم معاليه خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -.

وخلال الاستقبال رحب معاليه بالسفراء المعينين متمنيًا لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

كما استقبل معاليه، في مكتبه، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة لورانس أندرسون، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، متمنيًا له كل التوفيق والسداد، ولجمهورية سنغافورة الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

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14:53ت م

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