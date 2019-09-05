السعودية اليوم / الدفاع المدني بالرياض يقف على 35 موقعاً ضمن حملة السلامة للمباني العالية



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

أسفرت حملة السلامة للمباني العالية التي أطلقها الدفاع المدني بمدينة الرياض مؤخراً , الوقوف على 35 موقعاً ضبطت خلالها دوريات السلامة عدد من المخالفات في 11 موقعاً تم إحالتهم إلى لجنة النظر بالمخالفات مع إلزامهم بتصحيح وضع المخالفات، فيما اجتازت المواقع الأخرى اختبارات الفحص ومطابقتهم لاشتراطات وأنظمه السلامة.

وصاحب الحملة مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب بتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بتواجد مختصي السلامة في تلك المباني.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمعنيين بمواقع المباني العالية إلى العمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار وصيانتها والتأكد من معرفة العاملين فيها لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا قدر الله، داعية إلى معالجة الملاحظات إن وجدت وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبق بحق المخالفين.

// انتهى //

14:52ت م

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