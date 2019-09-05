السعودية اليوم / تعليم الرياض ينفذ مُلتقى (إثراء رائدة)



الرياض 6 محرم 1441 الموافق 5 سبتمبر 2019 واس

نفَّذتْ إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرِّياض اليوم مُلتقى (إثراء رائدة) بحضور مساعد المدير العام للشئون التعليمية المكلفة فتح بنت عبدالله العرفج و200 رائدة مدرسة و50 مشرفة تربوية وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخيّ.

واستُهلّ البرنامج بآيٍات من القرآن الكريم، ثم رحّبتْ رائدة النشاط بمكتب تعليم وسط زينب المطرودي في كلمتها بالحاضرات، بعدها عُرِضَ فيلم عن إنجازات إدارة النشاط وآخر عن إنجازات الأندية الموسميَّة لهذا العام.

أعقبها قدَّمتْ رئيسة وحدة النشاط بمكتب تعليم شمال بدرية المطيري ورقة عمل عن (إدارة المشاريع الوزارية في مكاتب التعليم والمدارس)، ثم قدّمت مشرفة النشاط الدكتورة هياء الضرمان ورقة عمل ناقشت فيها رائدت النشاط في (الجودة والتميز في تنفيذ الأنشطة غير الصفية).

بعدها أشارت مساعد المدير العام للشئون التعليمية المكلفة فتح العرفج إلى أهمية النشاط غير الصفي في الميدان سواء كانت مادية متمثلة في مخرجاته أو معنوية متمثلة في بناء شخصية الطالبة وتنمية مهاراتها وتجويد منتجاتها، مؤكدة أن الأنشطة غير الصفية هي عالم آخر للطالبة تُظهر من خلاله قدراتها وإبداعاتها، موجهة الشكر لكل من كان له بصمة بيضاء في النشاط الطلابي في الميدان لبذلهنَّ الجهد الأقصى للوصول إلى المخرجات الإيجابية التي نفخر ونفاخر بها فتصل بنات الوطن إلى المستويات الأولى في أغلب المسابقات والمنافسات التي نخوضها محلياً ودولياً وإقليمياً.

من جانبها ذكرتْ مديرة إدارة النشاط الدكتورة إيمان الدريهم أن وزارة التعليم تبذلُ جهوداً حثيثة وتخطط للبرامج الهادفة التي تواكب رؤية وطننا الطموحة، وأن المشروعات المركزية أحد هذه البرامج المبنية على خطط مدروسة ومنظمة يتعامل معها المتعلم ويختار برغبته وتلقائيته لترفع من مستواه العلمي، الثقافي الفني، والمهني وتساهم في بناء الشخصية المتوازنة وتبرز مواهب المتعلمين فتجعلهم أفراداً ناجحين يخدمون مجتمعاتهم ووطنهم الغالي.

وأشارت الدريهم إلى أن الملتقيات تُعد ركيزة أساسية للإنماء المهني والتطوير الذاتي في المجال التربوي عامة وفي مجال الأنشطة اللاصفية خاصة، مهنئة الطالبات الفائزات بالمراكز الأولى في المُسابقات المحلية - الدولية - والإقليمية.

الجدير ذكره أن عقد مثل هذه الملتقيات ترفع كفاءة رائدة النشاط في المدارس لإثراء ساعة النشاط بتجارب مميزة تنمي مواهب الطالبات وتقدّم حلول لمختلف التحديات التي تواجه النشاط غير الصفي، إضافة إلى أنها تتيح الفرصة لإبراز مواهب رائدات النشاط والمعلمات والطالبات وتبني جسور التواصل العلمي بين رائدات النشاط والطالبات.

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14:49ت م

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