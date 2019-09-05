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2019-09-05 التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة مُسيَّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- ظهر اليوم الخميس من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) اطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط. Advertisements وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابيه المدعومة من ايران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل -بفضل الله- ، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتيه وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأكد متحدث التحالف استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.









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