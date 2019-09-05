أكثر من 30 نوعاً في موسم عنيزة للتمور

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - واس

يزخر مزاد المدينة الغذائية بموسم عنيزة للتمور الواقع بشرق المحافظة بأكثر من ٣٠ نوعاً من التمور المتنوعة وذلك منذ انطلاقته.

وبين رئيس منصة التسويق الدولي بموسم التمور المهندس يوسف بن عبدالله الدخيل، أن موسم عنيزة للتمور يحظى بثقة الجميع بفضل الأنظمة التي يطبقها، وأبرزها الكشف الصحي على التمور في مختبر البلدية، والجولات الرقابية المفاجئة بين الحين والآخر، إضافةً إلى العربات الذكية التي تُعد ميزة إضافية تعزز من ثقة المشتري، حيث تمكنه من معاينة التمور وتفحصها بشكل دقيق ومباشر.

وأوضح المهندس الدخيل أن مثل هذه الامتيازات مع تخصيص البوابات لكل فئة أتاح المجال للسوق لاستقبال أصناف متنوعة من التمور، حيث يقف السكري على رأس قائمة التمور الواردة للسوق ثم البرحي والخلاص والعسيلة والحساوية والمجدول والروثانة وشقراء والسكرية الحمراء والمنيعي وأم حمام وونانة وبريمي ونبتة علي وصقعي والخشيشي ورشودية وأم كبار وحليوه، مشيراً إلى أن أداء الموسم يتضاعف عاماً بعد آخر لتصل تمور عنيزة للعديد من الدول، حيث سجلت نسخة الموسم الفائت التصدير لأكثر من ٢٦ دولة.