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إخراج مسمار اخترق صدر وافد عشريني في الرياض
المريض خرج من المستشفى بصحة جيدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحة الإصابات، حياة وافد عشريني آسيوي، بعد استخراجها مسمارًا اخترق جسده ما بين الرقبة والصدر.
وأوضحت المدينة أن المريض تم نقله من مستشفى الملك سلمان وكان في وعيه الكامل، مع اشتباه في إصابة القصبة الهوائية والمريء، ولكن الأشعة بينت سلامتهما.
وقالت المدينة إن المسمار كان يبلغ طوله 3 سم وتم استخراجه من دون الحاجة إلى نقل الدم للمريض بعد ذلك، وتم وضعه في العناية المركزة لمتابعة حالته لمدة 24 ساعة، وغادر المدينة بعد خمسة أيام فقط.
يذكر أن العملية شارك فيها فريق جراحين من جراحة الإصابات، جراحة الأوعية الدموية، جراحة القلب، وجراحة الصدر.
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