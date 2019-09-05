بوتين: سنحمي سفننا بالطرق العسكرية في منطقة هرمز

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستحمي سفنها بالطرق العسكرية في منطقة هرمز.

وقبل قليل، أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من جهته أن بلاده اتخذت ترتيبات أمنية لمرور ناقلاتها عبر مضيق هرمز.

Advertisements

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد دعا دول العالم إلى التعاون لتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي من التهديدات الإيرانية.

وخلال كلمة له في المعهد الاقتصادي بواشنطن، قال بومبيو، إن الولايات المتحدة تعرف دورها في تأمين حركة الملاحة، مشددًا على ضرورة أن يساعد العالم الولايات المتحدة في عملية تأمين المضيق.

وقبل شهر ارتفع منسوب التوتر في المنطقة، بسبب اعتداءات إيران المتتالية بحق ناقلات النفط، وآخرها احتجاز ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو”.