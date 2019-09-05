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رئيس وزراء الهند: اتخذنا ترتيبات أمنية لمرور ناقلاتنا عبر هرمز
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن بلاده اتخذت ترتيبات أمنية لمرور ناقلاتها عبر مضيق هرمز.
وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دول العالم إلى التعاون لتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي من التهديدات الإيرانية.
وخلال كلمة له في المعهد الاقتصادي بواشنطن، قال بومبيو، إن الولايات المتحدة تعرف دورها في تأمين حركة الملاحة، مشددًا على ضرورة أن يساعد العالم الولايات المتحدة في عملية تأمين المضيق.
وقبل شهر ارتفع منسوب التوتر في المنطقة، بسبب اعتداءات إيران المتتالية بحق ناقلات النفط، وآخرها احتجاز ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو”.
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