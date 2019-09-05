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البنوك تشرح آليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
متابعات الخليج 365 - واس
تنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الأربعاء القادم، محاضرة توعوية بعنوان “الخدمات البنكية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” حيث تستعرض المحاضرة منتجات دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع البنكي.
وبين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير أن المحاضرة ستناقش واقع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وطرق وآليات الحصول على التمويل وآلية تسعير التمويل تحت مظلة برنامج كفالة، كما تستعرض الفرص والتحديات لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ومساهمة البنوك السعودية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
ودعا الساير قطاع الأعمال من المهتمين في هذا الجانب، إلى حضور المحاضرة والاستفادة من الشروحات التي ستقدم، والإجابة عن الاستفسارات.
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