فتح باب المشاركة في مسابقة الفاروق للجميع وزيادة قيمة الجوائز

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ فتح باب التسجيل لجميع أبناء وبنات المملكة في مسابقة الفاروق.

وقال تركي آل الشيخ: جتنا طلبات كثيرة لفتح مجال المشاركة للجميع في مسابقة الفاروق، وقررنا اليوم مع فريق العمل أن يكون التسجيل مفتوحاً لجميع أبناء وبنات الوطن، وستكون هناك منافسة خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، مع زيادة الجوائز إلى أكثر من مليون ريال.

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وفي وقت سابق، أعلن تركي آل الشيخ، عن إطلاق مسابقة الفاروق، وهي إحدى مبادرات الهيئة التي تهدف إلى إحياء وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- حينما قال: “علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”.

وتأتي هذه المسابقة تحفيزًا للمواطنين الهواة على المشاركة بمهاراتهم في السباحة الحرة والرماية بالقوس والسهم والفروسية للمنافسة والفوز بجوائز يصل مجموعها إلى أكثر من نصف مليون ريال سعودي لكل تحدٍّ.

وتتكون المسابقة من أربع مراحل، الأولى التي أطلقت اليوم وتستمر حتى الـ15 من شهر أكتوبر المقبل، ويتم فيها استقبال المشاركات بالتسجيل في أحد التحديات المطروحة. أما المرحلة الثانية ففيها يتم استبعاد المشاركات التي لا تنطبق عليها معايير المشاركة والتسجيل وتبدأ من 16 أكتوبر حتى 14 نوفمبر.

وتعنى المرحلة الثالثة بالأداء الحي والتحكيم وتبدأ من 15 نوفمبر ولمدة عشرة أيام، يستعرض فيها المرشحين مهاراتهم في منافسة تفاعلية بحضور عدد من المحكمين في كل تحدي لتقييم أدائهم، وختامًا مرحلة إعلان الفائزين في الـ25 من نوفمبر، حيث سيعلن عن كل الفائزين في التحديات الثلاثة.