حياة الفهد من زوجة طيبة إلى امرأة متجبرة في حدود الشر

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

في مفاهيم الطغاة كل شيء مُباح، وبذلك يكون البقاء للأقوى فيُسحَق الضعفاء، هذا هو حال الممثلة الكبيرة حياة الفهد، أو نعيمة، التي تحوّلت في الدراما الخليجية “حدود الشر” من امرأة طيبة وزوجة مخلصة، إلى سيدة تجبّرت وقتلت وأوغلت في الظلم.

وتطلّ النجمة حياة الفهد في عملٍ للكاتب محمد خالد النشمي وإخراج أحمد دعيبس ويُعرض على MBC1، عبر مسلسل “حدود الشر” بدور امرأة ستينية مرموقة تدعى نعيمة، تأصّل فيها الشر وتجاوز كل الحدود، فقتلت وظلمت في سبيل ما تظنه دفاعاً عن أسرتها، وأزاحت كل من وقفوا في طريقها في محاولة لاستعادة حب زوجها وحماية ابنها من السجن.

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وتعود أحداث الحبكة الدرامية للعمل إلى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي في مرحلة سيطرت فيه سيدات المجتمع ضمن مجتمعاتهن الصغيرة التي تنتهي أسوارها عند عتبات أبواب منازلهن. يتطرّق المسلسل كذلك إلى مدى تأثر البعض بكلام الناس ولا سيما عند اتخاذ القرارات المصيرية.

كما يسلّط العمل الضوءَ على دخول الحداثة لاحقاً، وتجرد بعض الفئات المجتمعية من عاداتهم وتقاليدهم نسبياً، بسبب تداعيات الثورة الثقافية وما رافقها من تغييرات اجتماعية في بدايات الستينات.

الجدير بالذكر أن “حدود الشر” يجمع إلى حياة الفهد، كلاًّ من أحمد الجسمي، هبة الدري، شيماء علي، هنادي الكندري، فهد باسم، عبدالعزيز النصار، ميس كمر، نورا، محمد عاشور، محمد الأنصاري، بمشاركة هيا الشعيبي، وانتصار الشراح، وشهاب حجية، ومن إخراج أحمد دعيبس.