غسان الشبل: مخرجات التعليم العالي بصفة عامة مقبولة ولكن!

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، غسان الشبل، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيتضمن لائحتين: الأولى وهي اللائحة التنفيذية والتي يصدرها وزير المالية، واللائحة الثانية للمحتوى المحلي والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمدرجة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنها في المراحل النهائية بعد موائمتها مع كافة القطاعات المستفيدة منها بما فيها القطاع الخاص.

وأضاف أن: البنية التحتية شبه جاهزة للانطلاق، وقبل نهاية العام ستكون جميع الأمور والخطوات في نصابها الصحيح، لافتاً إلى أن “هيئة المحتوى المحلي” ناقشت خلال الفترة الماضية كافة الأنظمة التي ربما تكون عائقاً لتنمية عمليات المحتوى المحلي والنظام الجديد سيكون له دور كبير في تعزيز ذلك.

جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب لقائه أمس بالطلبة المستجدين في جامعة الفيصل بالرياض بحضور مدير الجامعة محمد آل هيازع، ووكيلة جامعة الفيصل للتطوير والعلاقات الخارجية الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، وعمداء الكليات.

وشدد الشبل على أهمية بناء الشخصية لدى طلاب الجامعات، وقال إن الجامعات تقوم بدور كبير في تأسيس التأهيل الأكاديمي ولكن جانب بناء الشخصية يحتاج مزيداً من التعزيز والدعم، مشيراً إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية وهو ضمن أهم برامج الرؤية 2030م وأخذ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المبادرة ليصبح رئيسًا للبرنامج بسبب أهمية هذا العنصر لجميع طموحاتنا المستقبلية.

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وعبَّر الشبل عن رضاه لمخرجات الجامعات في تلبية متطلبات سوق العمل، وأوضح: أن مخرجات التعليم العالي بصفة عامة مقبولة، وتلبي الاحتياج بشكل كبير، ولكن المرحلة الأهم هو تأهيل الخريجين وانتقالهم من الجانب الأكاديمي إلى الجانب العملي وهو ما تهتم وتركز عليه الدولة حالياً، منوهاً بما حققته جامعة الفيصل من قفزات نوعية محلياً وعربياً في جودة التعليم.

من ناحيته، أوضح مدير الجامعة محمد آل هيازع أن الجامعة تستضيف سنوياً شخصية وطنية في بداية كل عام دراسي للتحدث إلى الطلبة المستجدين للاستفادة من تجارب من سبقهم لتكون حافزاً لهم لبذل كل السبل المؤدية إلى النجاح.

ولفت إلى أنه تم قبول نحو 700 طالب وطالبة في كليات الجامعة المختلفة وهي: الطب والصيدلة والهندسة والعلوم وإدارة الأعمال، مؤكداً أن الجامعة تحرص على قبول الطلبة المتميزين ، فهي تضم طلبة من نحو 40 جنسية من مختلف دول العالم ، واللغة المعتمدة في التدريس هي اللغة الانجليزية.

وبين آل هيازع أن جامعة الفيصل احتلت هذا العام المركز الثاني عربياً ومحلياً وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي، وأتت كلية الطب في المركز الأول على مستوى المملكة وتخصص علوم الحياة في المركز الأول عربياً ومحلياً.