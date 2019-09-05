- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السفارة لدى سيول تحذر من إعصار لينغ-لينغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة لدى سيول تحذر من إعصار لينغ-لينغ
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت سفارة المملكة في سيول من اقتراب إعصار “لينغ-لينغ”من العاصمة وبعض المناطق في كوريا.
وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين متابعة ما يُنشر بهذا الخصوص وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية.
وشددت السفارة لدى سيول على ضرورة التواصل في حال الطوارئ على الرقم: 821089626999+
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية في وقت سابق، بأن اقتراب إعصار “لينغ-لينغ ” يثير مخاوف من أن يلحق أضراراً حيث إنه مستمر في اكتساب قوة في الوقت الذي يتجه فيه شمالاً صوب البلاد.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، أن “العاصفة المدارية، التي نشأت في غرب المحيط الهادئ يوم الاثنين الماضي، تسير حالياً في اتجاه الشمال الغربي على سطح البحر على بعد 650 كم جنوب غرب تايبه بتايوان بسرعة 9 كم في الساعة اعتباراً من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء
ووصل الضغط المركزي للإعصار 994 هكتوباسكال (hPa). وقالت الوكالة إن أقصى سرعة للرياح قرب مركز الإعصار كانت 76 كيلومتراً في الساعة، ويبلغ قطر الرياح 250 كيلومتراً.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة لدى سيول تحذر من إعصار لينغ-لينغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.