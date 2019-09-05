ضبط 11 موقعا مخالفا ضمن حملة السلامة للمباني العالية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

كشف المقدم محمد الحمادي، المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن حملة السلامة للمباني العالية، والتي أطلقها الدفاع المدني بمدينة الرياض يوم الأحد الماضي، أسفرت عن الوقوف على 35 موقعا، ضبطت خلالها دوريات السلامة عدد من المخالفات في 11 موقع، تمت إحالتهم إلى لجنة النظر بالمخالفات، مع إلزامهم بتصحيح وضع المخالفات، فيما اجتازت المواقع الأخرى اختبارات الفحص، ومطابقتهم لاشتراطات وأنظمه السلامة.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن الحملة جاءت بمشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب، بتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بتواجد مختصي السلامة في تلك المباني.

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وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمعنيين بمواقع المباني العاليه بالعمل على متابعة وسائل السلامة وانظمة الحريق باستمرار وصيانتها والتأكد من معرفة العاملين فيها لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا قدر الله.

كما دعت إلى معالجة الملاحظات إن وجدت وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبق بحق المخالفين.