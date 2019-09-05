الان تتابع العفو الملكي الكريم يشمل إطلاق 38 حدثًا بمنطقة القصيم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بريدة- خالد المرشود
أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة بريدة سراح 38 حدثًا ممن شملهم العفو الملكي الكريم بمنطقة القصيم للفترة من 01 /9 /1440 وحتى 08 /12 /1440هـ.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية في مناطق المملكة, وبمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.
وأكد وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق المكلف صالح البرادي, أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء وإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو الملكي الكريم , بمتابعة مستمرة من قبل سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه, رافعًا شكره لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على هذه اللفتة الأبوية المعتادة, داعيًا أن تكون فرصة لهم بعد أن تم لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة لهم في حياتهم.
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