الان تتابع أمن القصيم يلقي القبض على مواطن ثلاثيني اعتدى على جهاز (ساهر) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بريدة- خالد المرشود تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، من التوصل لمواطن أعتدى على جهاز الرصد الآلي (ساهر). جاء ذلك بعد نتائج المتابعة الأمنية والتي أسفرت عن ضبط مواطن في العقد الثالث من عمره، بعد توفر الدلائل على تورطه بالاعتداء على جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر)، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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