شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون م2.. تستعيدها «أمانة عسير» من لصوص الأراضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (ابها)

تمكنت أمانة منطقة عسير من استعادة 7 مخططات عشوائية وصلت مساحتها إلى أكثر من 14 مليون متر مربع.

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وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة ممثلة ببلدية مربة الفرعية تمكنت من استعادة 7 مخططات عشوائية بعد أن تعدى عدد من الأشخاص على أراض حكومية تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 14 مليون متر مربع، في مركز مربة.

وأشار الحميدي إلى أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية مربة أزالت التعديات من على الأراضي الحكومية، بعد أن قام لصوص الأراضي بتحديد المواقع لتحويلها إلى مخططات عشوائية بعد تقسيمها وتحديدها بأسياخ حديدية لتغيير معالم المواقع.

وأوضح الحميدي أن المخططات كانت عبارة عن بتر خرسانية وعلامات تحديد لتقسيمات أراض إضافة إلى مبانٍ قائمة وغرف ومكاتب وأحواش، مبيناً أن عملية الإزالة تمت بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، حيث تأتي تلك الأعمال ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، بدعم من أمير منطقة عسير، لافتاً إلى أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح.