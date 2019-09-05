شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الجوف تستعيد 1.2 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أزالت أمانة منطقة الجوف اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية في مدينة سكاكا وكافة المدن بمنطقة الجوف، وذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على القيام بدورها الرقابي ومتابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.

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وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أنه تم خلال الشهر الفائت إزالة تعديات على أكثر من 1.200.000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة في مدينة سكاكا وباقي المدن بالمنطقة.

وبين الشرعان أن مراقبي الأمانة والبلديات التابعة نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات فيها، وبعد التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، تمت إزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية وغرف وأحواش عبر آليات الأمانة والبلديات التابعة، وبمشاركة القوة الأمنية المكلفة في دعم أعمال لجان الإزالة.

وشدد أمين منطقة الجوف على أن الأمانة ووفقاً لتوجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدي، أو إحداث على الاراضي الحكومية، أو أراضي الغير.