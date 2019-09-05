شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تطلق نظام «حصاد بلس» للثروة النباتية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام «حصاد بلس» للثروة النباتية.

وأوضحت الوزارة أن أبرز الخدمات الإلكترونية في الثروة النباتية: خدمة تحديث البيانات، خدمة تسجيل الموقع الزراعي، طلبات الاستيراد (خدمة استيراد أسمدة، خدمة استيراد مبيدات، خدمة استيراد بذور، خدمة استيراد شتلات).

وأضافت أن من ضمن الخدمات الإلكترونية خدمات التصدير (خدمة تصدير أسمدة، خدمة تصدير مبيدات، خدمة تصدير بذور، خدمة تصدير شتلات)، وخدمات الفسح (خدمة فسح أسمدة، خدمة فسح مبيدات، خدمة فسح بذور، خدمة فسح شتلات).