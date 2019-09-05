شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة منطقة القصيم: ضبط مواطن اعتدى على جهاز «ساهر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) صرح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن ضبط مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالاعتداء على جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر). وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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