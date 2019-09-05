شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لنيجيري هرّب كمية من الكوكايين في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في محافظة جدة بحق محمد عبدالله محمد آدم (نيجيري الجنسية) لتهريبه كمية من الكوكايين المُخدّر.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم القبض على الجاني عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.