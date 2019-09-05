السعودية | اعتراض "درون" أطلقها الحوثيون في اتجاه خميس مشيط

شكرا لقرائتكم اعتراض "درون" أطلقها الحوثيون في اتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون على أماكن مدنية من مدينة خميس مشيط في السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف "تمكنت ظهر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط".

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وأوضح العقيد المالكي أن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".

وشدد على أن التحالف يتخذ "كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".