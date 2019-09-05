السعودية | الجبير وعبدالله بن زايد يلتقيان قائد الجيش الباكستاني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه، وذكر بيان صدر الخميس عن مكتب المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن اللقاء الثلاثي بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية المتنامية والوضع في المنطقة.
وأضاف البيان أن قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر باجوه أكد على أن بلاده فخورة بعلاقاتها الأخوية والاستراتيجية مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأشار بيان إلى أن الضيفين السعودي والإماراتي أعربا عن تقديرهما لدور باكستان في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا على دعمهما الكامل لإيجاد حل للوضع الناجم عن خطوات الهند الأحادية في جامو وكشمير "المحتلة" من قبل الهند كما ذكر البيان.
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