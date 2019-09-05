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حقق برنامج "كيف الصحة"، الذي يحل فيه د.فهد الخضيري عالم الأبحاث في مجال المسرطنات كضيف دائم، تفاعلاً عالياً خلال موسمه الأول في منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصد ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة في "تويتر"، و٢٠ مليون ظهور للتغريدات، وأكثر من ٣٠ ألف إعادة تغريد.
وتناول البرنامج خلال موسمه الأول، عدداً من المواضيع التي تساهم في تعزيز صحة المجتمع ونشر الوعي، في مقدمتها "نمط الحياة الصحي، المسرطنات، السكري، الصوم الصحي".. والعديد من المواضيع التي تتعلق بالجانب الصحي.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تعزيز الصحة، ورفع الوعي لدى المجتمع، ونشر المعلومات الصحية.
وعلق د.فهد الخضيري عبر حسابه في "تويتر" بقوله: حقق برنامج #كيف_الصحة في موسمه الأول تفاعلاً عالياً، أنتم الشركاء في نجاحه، ومستمرون في تعزيز صحة المجتمع ونشر الوعي، وقريباً انطلاق الموسم الثاني، ولا أستغني عن اقتراحاتكم.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 02:51 PM
"الخضيري" مغرداً: لا أستغني عن اقتراحاتكم
حقق برنامج "كيف الصحة"، الذي يحل فيه د.فهد الخضيري عالم الأبحاث في مجال المسرطنات كضيف دائم، تفاعلاً عالياً خلال موسمه الأول في منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصد ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة في "تويتر"، و٢٠ مليون ظهور للتغريدات، وأكثر من ٣٠ ألف إعادة تغريد.
وتناول البرنامج خلال موسمه الأول، عدداً من المواضيع التي تساهم في تعزيز صحة المجتمع ونشر الوعي، في مقدمتها "نمط الحياة الصحي، المسرطنات، السكري، الصوم الصحي".. والعديد من المواضيع التي تتعلق بالجانب الصحي.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تعزيز الصحة، ورفع الوعي لدى المجتمع، ونشر المعلومات الصحية.
وعلق د.فهد الخضيري عبر حسابه في "تويتر" بقوله: حقق برنامج #كيف_الصحة في موسمه الأول تفاعلاً عالياً، أنتم الشركاء في نجاحه، ومستمرون في تعزيز صحة المجتمع ونشر الوعي، وقريباً انطلاق الموسم الثاني، ولا أستغني عن اقتراحاتكم.
، "كيف الصحة" يتخطى 4 ملايين مشاهدة ،
المصدر : الخليج 365
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