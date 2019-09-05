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وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافةً وازدحاماً من المواطنين والمقيمين؛ وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزّعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.
واستفاد من المصليات الموزعة 3137 مصلياً بواقع 33 فرضاً على 7 مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الماضي.
وأوضح مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند قد أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 02:42 PM
للتمكين من صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها.. "إصدارات التوعية حاضرة"شاهد.. "الأمر بالمعروف" تواصل توفير المصليات المتنقلة بالأماكن العامة بالرياض
وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافةً وازدحاماً من المواطنين والمقيمين؛ وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزّعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.
واستفاد من المصليات الموزعة 3137 مصلياً بواقع 33 فرضاً على 7 مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الماضي.
وأوضح مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند قد أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
، شاهد.. "الأمر بالمعروف" تواصل توفير المصليات المتنقلة بالأماكن العامة بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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