- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت حملة السلامة للمباني العالية، والتي أطلقها الدفاع المدني بمدينة الرياض، يوم الأحد الماضي، على الوقوف على 35 موقعاً ضبطت خلالها دوريات السلامة عدداً من المخالفات في 11 موقعاً تم إحالتهم إلى لجنة النظر بالمخالفات، مع إلزامهم بتصحيح وضع المخالفات، فيما اجتازت المواقع الأخرى اختبارات الفحص، ومطابقتها لاشتراطات وأنظمة السلامة.
أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مشيراً إلى أن الحملة صاحبها مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب، وذلك بتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بوجود مختصي السلامة في تلك المباني.
وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمعنيين بمواقع المباني العالية بالعمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار، وصيانتها، والتأكد من معرفة العاملين فيها كيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا قدّر الله، كما دعت إلى معالجة الملاحظات إن وُجِدت؛ وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبق بحق المخالفين.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 02:17 PM"مدني الرياض" يضبط مخالفات 11 مبنى من المباني العالية
أسفرت حملة السلامة للمباني العالية، والتي أطلقها الدفاع المدني بمدينة الرياض، يوم الأحد الماضي، على الوقوف على 35 موقعاً ضبطت خلالها دوريات السلامة عدداً من المخالفات في 11 موقعاً تم إحالتهم إلى لجنة النظر بالمخالفات، مع إلزامهم بتصحيح وضع المخالفات، فيما اجتازت المواقع الأخرى اختبارات الفحص، ومطابقتها لاشتراطات وأنظمة السلامة.
أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مشيراً إلى أن الحملة صاحبها مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب، وذلك بتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بوجود مختصي السلامة في تلك المباني.
وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمعنيين بمواقع المباني العالية بالعمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار، وصيانتها، والتأكد من معرفة العاملين فيها كيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا قدّر الله، كما دعت إلى معالجة الملاحظات إن وُجِدت؛ وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبق بحق المخالفين.
، "مدني الرياض" يضبط مخالفات 11 مبنى من المباني العالية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني الرياض" يضبط مخالفات 11 مبنى من المباني العالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.