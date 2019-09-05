تركي آل الشيخ ينشر 3 صور نادرة له.. اثنان منها بالزي العسكري

دبي - بواسطة محمد فارس نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عدة صور نادرة له مع بعض أصدقائه؛ اثنان منها بالزي العسكري.

وكتب آل الشيخ على إحدى الصور أنها تعود لأكثر من 22 عاماً، مشيراً إلى أن الصورتين الأخريين إحداهما بعد الانتهاء من الـ45 في إعدادي مع صديقه أحمد الخثعمي، والثانية مع صديقيه خالد الديحاني وسعد البيز في متوسط بالكلية.

تعرف على تركي آل الشيخ

مقدم بواسطة: أخبارك