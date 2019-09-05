هكذا نعى أمير سعودي عبدالله مرسي

عبر الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود عن حزنه الشديد على رحيل عبدالله النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بعد 3 شهور من وفاة والده، ناعيًا إياه ومقدمًا التعازي لأسرته.

وكتب الأمير السعودي "المنشق"، عبر حسابه على "تويتر" :" بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم باحر التعازي إلى عائلة المغفور له باْذن الله تعالي عبدالله نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه، إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعونَ

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وتوفى عبدالله مرسي مساء أمس الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء قيادته سيارته، مع أحد أصدقائه الذي تمكن من السيطرة على السيارة بعد إصابة عبدالله بتشنجات ونقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة، ولكن فشل الأطباء في إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة ليرحل عن عالمنا بعد 3 شهور من وفاة والده الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وسط حالة حزن وصدمة كبيرة عمت مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من جماعة الإخوان، أن عبد الله محمد مرسي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في مستشفى خاص بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة المصرية.

وبحسب التقارير فإن نجل الرئيس الراحل كان يقود سيارته قبل أن يصاب بتشنجات عصبية وأزمة قلبية مفاجئة، وفشلت محاولات الأطباء بعدها في إنقاذه.