حقيقة وفاة الفنان راشد الماجد في إحدى مشفى بالسعودي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر اليوم الخميس، نبأ وفاة الفنان السعودي راشد الماجد في حادث سير في المملكة العربية السعودية نقل على أثرها إلى المستشفى السعودي الألماني في جدة‏ .

ولم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في السعودية أو القريبة من الفنان راشد الماجد تؤكد أو تنفي تلك الانباء، حيث ستوافيكم وكالة سوا الاخبارية بكل جديد يتعلق بهذا الموضوع.

وقال أحد المغردين :" صحيح نقل الفنان السعودي #راشد_الماجد إلى المستشفى السعودي الألماني في جدة بعد تعرضه لحادث سير ووفاته".

وبدء راشد الماجد مشواره الفني ممتد لأكثر من 30 سنة، استطاع خلاله أن يحصد النجاحات والإنجازات المتتالية، كما استطاع أن يضيف الكثير للفن العربي والموسيقى العربية. وبلا شك استطاع أن يكون له جماهيرية ممتدة من الخليج العربي وحتى المغرب العربي.

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انطلقت مسيرته الفنية وهو لم يتجاوز سن الخامسة عشر، تحديداً من المدرسة حين تنبأ له أستاذه حامد الحامد بمستقبل فني باهر، واحتضنه فنياً ورعاه ولحن له وكتب مجموعة من الأغنيات في بداياته الفنية. أول أغنية له كانت بعنوان حلوة يالبحرينية قدمها من خلال تلفزيون البحرين في برنامج باب السندباد.

وولد الفنان السعودي في المنامة البحرين، وهو المولود الثاني بين أخوين و4 أخوات، ترعرع ودرس وقضى طفولته في البحرين والدمام، السعودية وحصل على شهادة الثانوية منها. من ممتلكاته شركة فنون الجزيرة.