الدفاعات الجوية السعودية تدمر صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، صاروخًا باليستيًا، أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، منذ قليل، باتجاه منطقة نجران.

ونجحت الدفاعات الجوية السعودية، في اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي، ولم يتم الإعلان بعد عن وقوع أية خسائر في المعدات أو الأرواح.

