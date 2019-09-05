أراضٍ حكومية.. أمانة الجوف تحرر 1,2 مليون متر مربع من التعديات

أزالت أمانة منطقة الجوف، اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية، وذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على القيام بدورها الرقابي ومتابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، عن أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان قوله إنّه تمّ خلال الشهر الماضي إزالة تعديات على أكثر من مليون و200 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة في مدينة سكاكا وباقي المدن بالمنطقة.

وأضاف أنّ مراقبي الأمانة والبلديات التابعة نفّذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تمّ رصد التعديات فيها، وبعد التحقُّق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، تمت إزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية وغرف وأحواش عبر آليات الأمانة والبلديات التابعة، وبمشاركة القوة الأمنية المكلفة في دعم أعمال لجان الإزالة.

وشدد أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية، على تنفيذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة؛ لضمان عدم نشوء أي تعدٍ، أو إحداث على الأراضي الحكومية، أو أراضي الغير.