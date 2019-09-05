بالصور.. فتح حركة المرور بتقاطع طريقي الإمام عبدالله وخالد بن الوليد بالرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، الحركة المرورية أمام المركبات على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز مع طريق خالد بن الوليد، بعد تنفيذها لأعمال تحسينات مرورية.

وقال الأمانة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «فتحت أمانة منطقة الرياض الحركة المرورية أمام المركبات على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز مع طريق خالد بن الوليد، بعد تنفيذها لأعمال تحسينات مرورية وتطبيقها لنظام التدفق المروري المستمر CFI في التقاطع».

وفي وقتٍ سابق، أوضحت أمانة الرياض أنّ فكرة هذا النوع من التقاطعات تعتمد على فصل حركة الالتفاف لليسار للمركبات عن تيار الحركة المرورية عبر تقاطعات معكوسة تقع قبل التقاطع الرئيسي، وتقوم بعكس حركة السير على الاتجاه المعتاد.

أمّا مركبات الحركة المباشرة، فتستمر في الحركة متجهةً إلى التقاطع الرئيسي دون الحاجة للوقوف عند التقاطع المعكوس

وبحسب أمانة المنطقة، فإنّه على القادم من الجنوب عبر طريق خالد بن الوليد والمتجه غربًا إلى طريق الإمام عبد الله بن سعود أن يعبر التقاطع المعكوس الأول ويستمر بالسير حتى يعبر التقاطع الرئيسي متجهًا غربًا؛ ليعبر التقاطع المعكوس الثاني على طريق الإمام عبد الله بن عبد العزيز، ويعود إلى اتجاه السير المعتاد».

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وأشارت إلى أنّه على القادم من الشرق عبر طريق الإمام عبد الله بن سعود والمتجه جنوبًا إلى طريق خالد بن الوليد أن يعبر التقاطع المعكوس الأول ويستمر بالسير حتى يعبر التقاطع الرئيسي متجهًا جنوبًا ليعبر التقاطع المعكوس الثاني على طريق خالد بن الوليد، ثم اتجاه السير المعتاد.

وأوضحت أنّه على القادم من الشمال عبر طريق خالد بن الوليد والمتجه شرقًا إلى طريق الإمام عبد الله بن سعود أن يعبر التقاطع المعكوس الأول ويستمر بالسير حتى يعبر التقاطع الرئيسي متجهًا شرقًا؛ ليعبر التقاطع المعكوس الثاني إلى طريق الإمام عبد الله بن سعود ويعود للسير المعتاد.

وأفادت بأنّه على القادم من الغرب عبر طريق الإمام عبد الله بن سعود والمتجه شمالًا إلى طريق خالد بن الوليد أن يعبر التقاطع المعكوس الأول ويستمر بالسير حتى يعبر التقاطع الرئيسي متجهًا شمالًا ليعبر التقاطع المعكوس الثاني على طريق خالد بن الوليد ويعود للسير المتعاد.

ونبّهت الأمانة إلى أنّه يُمنع الالتفاف يمينًا أو يسارًا عند التقاطع الرئيسي لمركبات الحركة المباشرة.