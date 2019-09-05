وزير الصحة يحتفي بالمواطن الوفي «مبروك الشراري»

احتفى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، بمواطن تبرع بخلاياه الجذعية لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، منقذًا بذلك حياته.

وكتب وزير الصحة تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، قال فيها: إن قصص الوفاء والإنسانية وإنقاذ الحياة من أبناء الوطن كثيرة، إحداها قصة المواطن مبروك الشراري، الذي تبرع بخلايا جذعية لطفل سعودي يبلغ من العمر تسع سنوات، ليساهم بفضل الله في إنقاذ حياته، مستشهدًا بقوله تعلى « وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».

وكان مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ذكر على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن المواطن مبروك الشراري، تبرع بخلايا جذعية لطفل سعودي في التاسعة من عمره، لا يعرفه وليس بينهما صلة قرابة، لإنقاذه من سرطان الدم الحاد (اللوكيميا)، عبر برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل.