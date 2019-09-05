خطورة «لينج» تدفع سفارة السعودية بكوريا الشمالية لتنبيه رعايا المملكة

أهابت السفارة السعودية بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، وافدي المملكة بأخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار لينج - لينج من العاصمة سيئول.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن السفارة، اطلعت عليه «عاجل»: «تتابع السفارة أخبار اقتراب إعصار لينج لينج من العاصمة سيئول وبعض المناطق في كوريا، وتهيب بالمواطنين السعوديين متابعة ما ينشر بهذا الخصوص وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية. والتواصل في حال الطوارئ مع 821089626999+.. حفظ الله الجميع من كل مكروه».

وأمس الأربعاء، أعلنت هيئة الإحصاء الوطنية أنّ إعصار «لينج» يتجّه نحو شمال شبه الجزيرة الكورية؛ حيث يتوقع أن يصل إلى شبه الجزيرة من شمال إقليم كيونجكي المجاور للعاصمة ومحافظة هونجهيه الكورية الشمالية، فيما بدأت بلديات إدارية في سيئول التحقُّق من سلامة منشآتها في الوقت الذي يتوقع فيه عبور الإعصار.

ووزّعت البلديات الإدارية، حواجز بمنطقة «سونج-با» جنوب نهر الهان للحد من تسرُّب الماء للطوابق السفلية من المباني السكنية والشبابيك، كما تعمل على تركيب أجهزة لمنع رجوع مياه الصرف عبر أحواض المطابخ أو الحمامات، كما تخطِّط السلطات لنقل السيارات المتوقفة من مواقف السيارات القريبة من الأنهار إلى شوارع في المناطق العالية.

وفي منطقة «كونج-كو» وسط سيئول، بدأ موظفو بلديتها تفقُّد 74 منزلًا معرضة للغرق عند هطول أمطار غزيرة، وتخطط لمتابعة الأوضاع خلال الأيام المقبلة.