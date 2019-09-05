تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرِّب كوكائين في جدة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من الكوكائين المُخدّر في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وقالت «الداخلية»، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنّه تمّ القبض على المدعو محمد عبدالله محمد آدم، نيجيري الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام بما نُسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيرًا، وأُيّد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وأكّدت «الداخلية»، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، ومحذِّرةً في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.