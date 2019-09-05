بـ173 برنامجًا صباحيًّا ومسائيًّا.. «تعليم حفر الباطن» تعتمد خطة نصف العام

أعلن قسم التدريب والابتعاث بإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، اليوم الخميس، خطة البرامج التدريبية للقسم، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي, حيث اشتملت على 93 برنامجًا تدريبيًا صباحيًا و80 برنامجًا مسائيًا.

وقال مدير مركز التدريب والابتعاث رافع بن رسن العنزي، بحسب بيانٍ صادرٍ عن الإدارة، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ المركز شارك أقسام الإدارة بتحديد الاحتياج التدريبي للزملاء ثمّ إعداد الخطة التدريبية للفصل الأول، داعيًا قادة الميدان التربوي إلى إطلاع شاغلي الوظائف التعليمية على الخطة المرفقة والتفاعل مع برامجها.

ووجّه العنزي بتذليل كافة الصعوبات التي قد تعيق المستهدف عن الحضور لأي برنامج تدريبي من خلال اعتماد تنفيذ البرامج المحددة كلٌ فيما يخصه حسب مدرب البرنامج, وإطلاع جميع منسوبي المدرسة, والتنبيه على ضرورة الالتحاق بالبرامج التدريبية وفق الاحتياج التدريبي وتسجيل المستهدفين من قبل قائد المدرسة في البرامج الصباحية عن طريق البوابة الإلكترونية، أمّا البرامج المسائية فيسجل المستهدف بنفسه عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأشار إلى أنَّ شرط الحصول على شهادة البرنامج أن يحضر المستهدف أيام التدريب كاملة وستنطلق الدورات الصباحية في الساعة التاسعة صباحًا، أمّا المسائية في الخامسة مساءً، مؤكّدًا أنَّ التعميم الخاص بالبرامج قد أرسل لكافة المدارس.